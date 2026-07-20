Поездки по делу упали

Активность деловых туристов в январе—июне 2026 года сократилась на 5–15% год к году. Это продиктовано общим охлаждением экономики и стремлением бизнеса сократить расходы, в первую очередь — за счет оптимизации количества поездок по стране. Во втором полугодии количество командировок может подрасти в силу сезонности и насыщенности календаря бизнес-мероприятиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Спрос представителей бизнеса на авиаперелеты по России сократился на 15% год к году, за рубеж — на 12%, подсчитали в ГК «Аэроклуб». В платформе «Ракета» отмечают сокращение общего количества деловых поездок в январе—июне 2026 года на 5% год к году, преимущественно — за счет спада на внутреннем рынке. Управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук говорит о снижении в первом полугодии спроса на командировки по России на 6,8%. На международных направлениях эксперт видит рост.

Деловая мобильность — один из индикаторов общей экономической активности, констатируют в «Аэроклубе».

Спрос на командировки сокращался в течение всего прошлого года. Заместитель директора отдела по работе с клиентами Continent Express Лидия Ячменникова замечает, что на рынок в первом полугодии 2026 года сильно влияли внешние факторы, вынуждавшие компании перестраивать бизнес. Директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая связывает снижение со стремлением оптимизировать бюджеты и сократить расходы в условиях постоянного увеличения стоимости поездок.

Согласно «Аэроклубу», средняя стоимость перелетов по России в экономклассе для бизнеса в январе—июне 2026 года выросла на 8% год к году, в бизнес-классе — на 16%. В случае отелей, согласно оценке Continent Express, рост цен составил 4–6%. Тарифы сдерживает общее снижение загрузки, замечают в компании. Галина Полищук обращает внимание на то, что это увеличение цен на услуги происходит в условиях роста общей фискальной нагрузки на бизнес.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова замечает, что сейчас спад на рынке стал более равномерным, не став существенно глубже. Она трактует это как постепенную стабилизацию спроса на деловые поездки на низком уровне.

«Компании контролируют количество поездок, но сохраняют командировки, связанные с решением конкретных производственных, проектных и коммерческих задач»,— поясняет эксперт. Лидия Ячменникова называет текущую ситуацию на рынке делового туризма стагнацией.

Госпожа Липатова замечает, что производители товаров повседневного спроса и ИТ-компании в первом полугодии нарастили командировочную активность. Нефтегазовая отрасль и розничная торговля, напротив, стали путешествовать реже. Неоднозначной оказывается и динамика по направлениям. Дарья Лукьянова-Зубрицкая говорит, что внутри страны в первом полугодии количество деловых поездок заметно сократилось в Москву и Уфу — на 12% год к году. Новосибирск недосчитался 6% командированных, а Иркутск — 3%. В Южно-Сахалинск деловые туристы стали ездить в два раза реже. Интерес к поездкам в Сургут, по данным «Ракеты», растет.

В OneTwoTrip говорят, что за рубежом основной спрос концентрируется на городах Узбекистана, Казахстана, Китая, Турции, Армении и Таиланда. В то же время интерес к деловым поездкам в ОАЭ, согласно «Ракете», в первом полугодии сокращался, что, вероятно, связано с действующими в марте-апреле ограничениями на авиаперелеты. Во Францию и Швейцарию командировки российские компании в этом году тоже организовывали реже. Галина Полищук называет главными драйвером спроса деловых туристов за рубежом Азию.

Наиболее вероятным сценарием на второе полугодие Юлия Липатова называет сохранение командировочной активности на текущем уровне. Отдельные отрасли или направления, по ее мнению, могут расти. Галина Полищук смотрит на перспективы рынка делового туризма позитивнее и не исключает, что во втором полугодии спрос на поездки прибавит 10% год к году. Это объясняется сезонностью, насыщенным календарем мероприятий и тем, что бизнес вынужден продолжать операционную работу для поддержания темпов экономического развития, рассуждает она. Эксперт напоминает, что в 2025 году второе полугодие также оказалось более активным.

Александра Мерцалова