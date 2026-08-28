Бизнес не согласен с нюансами заключения ГЧП-соглашений в «Электронном бюджете»

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов подготовила отзыв (есть у “Ъ”) на разработанный Минфином проект постановления правительства о структуре и содержании сведений об обязательствах сторон ГЧП-соглашений в госинформсистеме (ГИС) «Электронный бюджет».

В прошлом году для повышения контроля за обязательствами публичной стороны таких соглашений приняты изменения в Бюджетном кодексе, предусматривающие с 1 сентября 2027 года заключение ГЧП-соглашений в «Электронном бюджете». Правительство установит содержание сведений о финансовых обязательствах сторон, которые должны отражаться в ГИС,— их перечень и подготовил Минфин.

Как следует из отзыва, АИИК не согласна с идеей Минфина включить в список данные об условных обязательствах публичной стороны (концедента). Речь идет о расходах, которые возникают при определенных условиях — например, при досрочном расторжении соглашения или наступлении особых обстоятельств. Как отмечают в АИИК, достоверно определить на дату заключения соглашения предельную сумму таких выплат невозможно.

Подробнее — в материале «Спор данных».