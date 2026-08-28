Спор данных

Предложения Минфина относительно набора сведений, которые должны отражаться в госинформсистеме «Электронный бюджет» при заключении соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП), вызвали возражения со стороны бизнеса. По мнению Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК), список требуемых данных избыточен, что может снизить привлекательность ГЧП-проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов подготовила отзыв (есть у “Ъ”) на разработанный Минфином проект постановления правительства о структуре и содержании сведений об обязательствах сторон ГЧП-соглашений в госинформсистеме (ГИС) «Электронный бюджет». В прошлом году для повышения контроля за обязательствами публичной стороны таких соглашений приняты изменения в Бюджетном кодексе, предусматривающие с 1 сентября 2027 года заключение ГЧП-соглашений в «Электронном бюджете» (см. “Ъ” от 23 ноября 2025 года). Правительство установит содержание сведений о финансовых обязательствах сторон, которые должны отражаться в ГИС,— их перечень и подготовил Минфин.

Как следует из отзыва, АИИК не согласна с идеей Минфина включить в список данные об условных обязательствах публичной стороны (концедента). Речь идет о расходах, которые возникают при определенных условиях — например, при досрочном расторжении соглашения или наступлении особых обстоятельств. Как отмечают в АИИК, достоверно определить на дату заключения соглашения предельную сумму таких выплат невозможно.

Среди других замечаний — избыточный состав требуемых сведений, в том числе выходящих за пределы данных о финансовых обязательствах сторон (например, об объеме собственных и привлекаемых частных партнером средств).

Также, отмечают в АИИК, в проекте не определены последствия расхождения сведений, внесенных в «Электронный бюджет», с условиями соглашения — необходимо установить, что сведения в ГИС носят информационный характер, а условия договора имеют приоритет.

Предложенный перечень сведений, по оценке АИИК, создаст избыточную административную нагрузку на участников ГЧП-соглашений и правовую неопределенность и в итоге снизит привлекательность таких проектов для госорганов и бизнеса.

В связи с этим объединение просить доработать документ.

В Минфине сообщили “Ъ”, что поступившие в ходе общественного обсуждения замечания и предложения АИИК частично учтены при доработке — сейчас документ проходит межведомственное согласование. Предложенный набор данных, отмечают в ведомстве, позволит мониторить бюджетные обязательства и замечать риски их роста при наступлении определенных соглашениями условий — это необходимо для сохранения стабильности бюджета. Документ, подчеркивают в Минфине, не влияет на права и обязанности сторон соглашений.

В Минэкономики рассматривают проект Минфина — сейчас, пояснили “Ъ” в ведомстве, оценивается соответствие предложенных сведений с информацией, вносимой в ГАС «Управление» для мониторинга соглашений.

Данные в «Электронном бюджете», подчеркивают в Минэкономики, должны быть достаточными для наполнения ГАС «Управление» и не увеличивать административную нагрузку на стороны соглашений.

Директор по ГЧП и инфраструктуре юрпрактики Kept Олеся Хитяник согласна с тем, что предложенный подход несет риски чрезмерного административного регулирования. Кроме того, говорит она, включение условных обязательств в ГИС искусственно завышает показатель финансовой нагрузки бюджета — по своей сути это «бумажный» долг, который зависит от наступления будущих событий и может вовсе не сформироваться.

Директор по правовому сопровождению инфраструктурных проектов «ТеДо» Анна Батуева называет ключевым пробелом то, что документ не определяет, как соотносятся сведения ГИС, условия соглашения и ход его реализации. Также она считает избыточным требование об отражении сведений о доходах от эксплуатации объекта и расходах на нее с периодичностью вплоть до месячной. По словам Анны Батуевой, без ясной цели такая детализация выглядит, по сути, как принудительный мониторинг коммерческой деятельности в ГЧП-проектах — это может стать одним из факторов отказа от использования механизма.

Венера Петрова