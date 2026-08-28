Лавров: заморозка конфликта с Украиной по линии фронта не приведет к миру
Россия не согласна с призывами Запада о заморозке боевых действий на Украине по линии соприкосновения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, это не способствует долгосрочному миру.
Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Европа не признают, что контролируемые Россией территории являются территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией», — сказал господин Лавров РБК.
Господин Лавров отметил, что после прекращения огня Запад намерен «мирными средствами» восстановить границы 1991 года, а на контролируемых Украиной территориях развернуть стабилизационные силы во главе с Британией и Францией.
В Кремле неоднократно называли условия для завершения боевых действий: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, нейтральный статус Украины.