Россия не согласна с призывами Запада о заморозке боевых действий на Украине по линии соприкосновения, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, это не способствует долгосрочному миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Европа не признают, что контролируемые Россией территории являются территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией», — сказал господин Лавров РБК.

Господин Лавров отметил, что после прекращения огня Запад намерен «мирными средствами» восстановить границы 1991 года, а на контролируемых Украиной территориях развернуть стабилизационные силы во главе с Британией и Францией.

В Кремле неоднократно называли условия для завершения боевых действий: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, нейтральный статус Украины.