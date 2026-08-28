Иноагента Александра Невзорова* заочно арестовали в Петербурге

Приморский районный суд Петербурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для публициста Александра Невзорова*. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Срок ареста составит два месяца с момента экстрадиции Александра Невзорова* (иноагент) в Россию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Срок ареста составит два месяца с момента экстрадиции Александра Невзорова* (иноагент) в Россию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Публицисту вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством для иностранных агентов (ч. 2 ст.330.1 УК РФ), а также финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст.282.3 УК РФ).

Как пишет госпожа Лебедева, срок ареста составит два месяца с момента экстрадиции Александра Невзорова* в Россию либо его задержания на территории страны.

Ранее жену публициста Невзорова* заочно арестовали по делу о финансировании экстремизма.

* Александр Глебович Невзоров признан в РФ иностранным агентом и членом запрещенного в России экстремистского объединения.

Карина Дроздецкая