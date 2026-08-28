Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве шестиклассника под Орехово-Зуево

Силовики задержали двух школьниц, подозреваемых в убийстве шестиклассника. Следствие в ближайшее время предъявит им обвинение, сообщили в управлении СКР по Подмосковью. Орехово-Зуевская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования, сообщили в региональном главке ведомства.

По данным прокуратуры, тело нашли сегодня в одном из заброшенных зданий в Орехово-Зуевском городском округе. Силовики планируют обратиться в суд для избрания меры пресечения.

По информации РЕН ТВ, мальчик пропал 26 августа, после чего полиция объявила его в розыск. Его тело с множеством ножевых ранений нашли в подвале заброшенного общежития ПТУ. Канал утверждает, что подростки зарезали ребенка ради «видео для челленджа». Telegram-канал Baza пишет со ссылкой на источники, что девочки хотели узнать, «каково это — убить человека».

Никита Черненко