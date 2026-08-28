Кишлак, Green Apelsin, «ГикКон» и «Терминатор 2»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Кишлака, Green Apelsin. На театральных площадках — посетить спектакли «Идиот», «О люди, люди...» и «Угонщица». В кино — посмотреть фильмы «Терминатор 2» и «Тони». А лекторы расскажут про восточные мотивы в иллюстрациях Ивана Билибина и идее «всечества» в искусстве Ры Никоновой. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители на концерте

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Зрители на концерте

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ На стилобате у входа в Ельцин-центр 29 августа выступит инструментальный квинтет Tremakasi, играющий на стыке фанка, джаза, серфа, рока и хип-хопа. В центре музыки группы — культурный обмен, смешение стилей и переосмысление традиционных музыкальных почерков разных стран Востока и Африки. Разнообразие влияний складывается в цельный музыкальный образ, яркий, ритмичный и понятный без слов. Вход бесплатный, по регистрации. В Ельцин-центре 4 сентября стартует осенняя серия концертов лауреатов Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко. В первом вечере выступит пианист Владимир Петров. В программе — произведения Шуберта и Листа, Рахманинова, Чайковского, Скрябина и Шопена. Билеты — 700 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ В концерт-холле «Свобода» 3 сентября выступит Кишлак (Максим Фисенко) — российский музыкант, работающий на стыке эмо-рэпа, рэп-рока и lo-fi. Широкую известность ему принесли треки «Самый лучший день», «Эй», «Грязь», а также совместные работы с Хаски и «Космонавтов Нет». Билеты — от 2,4 тыс. руб. до 6 тыс. руб. В ивент-холле «Фабрика» 4 сентября выступит Green Apelsin. Певица исполняет песни в стиле нео- и дарк-фолк с элементами рока, вдохновленные мифологией: русалками, оборотнями, валькириями и другими полузабытыми преданиями. Ее кристально чистый вокал превращает эти темные сказки в завораживающее действо. Билеты — от 2,4 тыс. руб. до 4,4 тыс. руб.

Фестивали Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено командой Ural Music Night Фото: Предоставлено командой Ural Music Night В парке Маяковского 29 августа пройдет фестиваль гик-культуры «ГикКон». Гостей ждут встречи с актерами Тихоном Жизневским и Чингизом Гараевым, мастерами дубляжа Владом Токаревым, Александром Гаврилиным, Иваном и Анастасией Жарковыми. В программе — косплей-шоу с денежными призами, сессии вопрос-ответ, спецпоказ аниме, «Битва зарисовок» художников в формате плей-офф, зона настольных игр, танцевальные баттлы и квест с призами. Вход свободный.

Спектакли и перфомансы В театре «Театрон» 3 сентября покажут спектакль «Идиот» по роману Достоевского. Князь Мышкин — «чудак» в мире расчета и корысти — верит, что этот несправедливый мир можно изменить силой добра и сострадания. История Настасьи Филипповны, Рогожина и Аглаи становится фоном для главной драмы — испытания самой идеи человечности. Билеты — от 800 до 1 тыс. руб. В Камерном театре в Доме офицеров 4 сентября покажут спектакль «О люди, люди...» по рассказам Чехова. В постановке собраны самые смешные и популярные рассказы писателя. Билеты — от 600 до 1,2 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский театр драмы

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Свердловский театр драмы

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ В Свердловском театре драмы 4 сентября покажут спектакль «Угонщица». Фейковая новость об угоне трамвая становится поводом для визита младшей сестры к старшей, с которой она не виделась сорок лет. Взаимные обиды, совместные горести и воспоминания рождают у двух пожилых женщин желание изменить свою жизнь и совершить нечто невообразимое. Билеты — 1 тыс. руб.

Кино В кинозале Ельцин-центра с 30 августа по 6 сентября пройдут показы культового боевика Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» на английском языке с русскими субтитрами. Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор, но теперь его цель — ее сын Джон, которому суждено возглавить борьбу человечества против машин. На помощь Джону приходит перепрограммированный терминатор предыдущего поколения, а противостоит ему практически неуязвимый T-1000, способный принимать любое обличье. Билеты — 400 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинозал Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Кинозал Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В кинозале Ельцин-центра с 3 по 16 сентября пройдут показы фильма «Тони» — биографической драмы о легендарном шеф-поваре Энтони Бурдене, на языке оригинала с русскими субтитрами. Лето в Провинстауне пахнет океаном, солнцем и устрицами, а 19-летний Тони приезжает сюда без четких планов — с амбициями стать писателем и желанием покорить девушку. Случайная подработка на кухне местного ресторана превращает беззаботные каникулы в головокружительное погружение в мир хаоса, адреналина и страсти, которое в итоге определит судьбу будущего шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. Билеты — от 350 до 450 руб.

Лекции В выставочном центре «Главный проспект» 3 сентября пройдет лекция «Билибин: русский фольклор с восточным акцентом». Искусствовед и парфюмерный лектор Алиса Новоселова расскажет, почему в иллюстрациях Ивана Билибина так много восточных мотивов, как персидские принцессы повлияли на его царевен и как Восток преобразил привычные фольклорные сюжеты. Особенностью вечера станет арома-сопровождение по мотивам иллюстраций. Стоимость участия — 1,3 тыс. руб., включен бокал шампанского. В Ельцин-центре 4 сентября пройдет лекция Юрия Орлицкого «От „Уктусской школы“ к „Транспонансу“. Поэзия и визуальное искусство Ры Никоновой» в рамках публичной программы к выставке «Быть рядом, но не там. 60 лет „Уктусской школе“». Доктор филологических наук, профессор Литературного института и ведущий научный сотрудник РГГУ расскажет о радикальных экспериментах Ры Никоновой и Сергея Сигея, в чьем творчестве границы между поэзией и изобразительным искусством, теорией и практикой последовательно размываются. Речь пойдет об идее «всечества», практике тотального архива, визуальной поэзии, шрифтовых и цветовых экспериментах, перформативности и особой роли журнала «Транспонанс» как пространства художественного высказывания. Вход свободный, по регистрации. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Подготовила Анна Капустина