Бывшего члена «Яблока» Константина Горожанко признали иноагентом

Минюст внес в реестр иностранных агентов экс-члена партии «Яблоко», бывшего муниципального депутата Псковской области Константина Горожанко (иноагент), известного также под псевдонимом Максим Федоров. Об этом ведомство сообщило 28 августа.

Помимо господина Горожанко (иноагент), в список попали телеведущий и стендапер Александр Незлобин (иноагент), еще три человека, а также проекты «Быть Или» (иноагент) и «Книгижарь» (иноагент). Минюст связал включение в реестр с распространением недостоверной информации о решениях и политике российских властей, выступлениями против военной операции и распространением материалов иноагентов. В отношении отдельных фигурантов ведомство также указало на распространение материалов нежелательных организаций.

В реестре Минюста указано, что Господин Горожанко (иноагент) проживает за пределами России. Ранее он был депутатом собрания депутатов Добручинской волости Гдовского района Псковской области. Он также редактировал сеть информационных ресурсов «Граждане Гдовского края». Кроме того, господин Горожанко (иноагент) сотрудничал с заместителем председателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом (иноагент) в рамках работы политячейки и избирательных кампаний. Лев Шлосберг (иноагент) в августе получил 11 лет и один месяц колонии по делу о повторной дискредитации российской армии и распространении недостоверной информации о ней.

Карина Дроздецкая