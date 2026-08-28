Германия опровергла статью The Daily Telegraph о финансировании ядерного оружия

Германское правительство опровергло утверждения британского издания The Daily Telegraph о том, что Германия якобы ведет переговоры о финансировании программы модернизации ядерного оружия в Великобритании и Франции. Как сообщает агентство DPA, заявление сделал пресс-секретарь правительства Штеффен Майер на сегодняшней пресс-конференции.

«Мы опровергаем содержащиеся в этой статье утверждения. Никаких подобных переговоров не ведется и планов финансирования нет»,— заявил господин Майер. По словам пресс-секретаря, в числе прочего идут переговоры о более тесном франко-германском сотрудничестве в вопросах сдерживания. Но это, отметил он, имеет «чисто комплементарный, дополняющий характер» в рамках НАТО. «НАТО остается главной опорой коллективной безопасности. Мы организуем ядерное сдерживание совместно с трансатлантическим альянсом»,— заявил господин Майер и добавил, что не будет высказываться по поводу гипотетических вопросов о том, «что может выйти из этого и что вообще возможно».

В статье The Daily Telegraph, опубликованной 26 августа, издание со ссылкой на свои источники указывало, что Германия рассматривает возможность финансового участия в модернизации британских ядерных сил, а также якобы готова оказывать Британии практическое содействие в обеспечении надежности ее сил сдерживания. При этом газета отмечала, что Берлин, который не имеет собственного ядерного оружия, руководствуется несколькими соображениями, включая растущую неуверенность в американском «ядерном зонтике».

Подробнее — в материале «Ъ» «Сдержанка Лондона».

Алена Миклашевская