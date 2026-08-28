Уральского комика Александра Незлобина объявили иноагентом
Минюст внес уральского комика Александра Незлобина в реестр иностранных агентов, говорится в пресс-релизе ведомства.
Александр Незлобин (иноагент)
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
«Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации»,— говорится на сайте ведомства.
По версии Минюста, комик распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против специальной военной операции.
Александр Незлобин (включен в реестр иноагентов) — российский стендап-комик, актер, сценарист и режиссер. Он родился в Полевском (Свердловская область) и начинал выступать в екатеринбургской команде КВН «Свердловск», позднее стал резидентом Comedy Club. В 2021 году комик эмигрировал в США.
Вместе с ним в список попали Алексей Мочалов (иноагент), Константин Горожанко (иноагент), Марина Базылюк (иноагент), информационный ресурс «Книгижарь» (иноагент) и проект «Быть Или» (иноагент).