Из реестра иноагентов исключили лишенного сана священника Андрея Львова

Минюст России внес в список иноагентов комика Александра Незлобина, проект «Быть Или», книжный блог «Книгижарь», а также блогеров Марину Базылюк, Константина Горожанко и Алексея Мочалова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Одновременно из реестра исключили священнослужителя Андрея Львова.

По версии Минюста, все внесенные в список лица и проекты распространяли материалы иностранных агентов и недостоверную информацию о решениях российских властей, а также выступали против специальной военной операции на Украине. Марина Базылюк (объявлена иноагентом) помогала собирать деньги для вооруженных сил Украины, указано в сообщении.

Александр Незлобин (объявлен иноагентом) выступал в Comedy Club сначала дуэтом с Игорем Меерсоном, затем сольно. В 2018 году перешел с телеканала ТНТ на СТС. Был продюсером и ведущим передач «Слава Богу, ты пришёл!» и «Русские не смеются». В 2021 году переехал в США, где продолжил давать стендап-концерты.

Из реестра исключили священника Апостольской православной церкви Андрея Львова «в связи с утратой признаков иностранного агента». Минюст признал его иноагентом в декабре 2024 года. Он был протоиереем и настоятелем храма Серафима Саровского в микрорайоне Московский города Иваново. Покинул Россию в 2022 году после начала СВО. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда о лишении его сана.