Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 3,3 раза

Чистая прибыль «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам второго квартала составила 190,321 млрд руб., следует из отчетсности. Этот показатель вырос более чем в три раза по сравнению с 57,828 млрд руб., полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде достигла 417,701 млрд руб. против 238 млрд руб. годом ранее. Рост этого показателя отражает повышение операционной эффективности бизнеса. Отношение чистого долга к EBITDA за второй квартал сократилось до 1,14 с 1,27 в предыдущем периоде. Снижение долговой нагрузки указывает на укрепление финансовой устойчивости компании.

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал в размере 42,51 руб. за бумагу, следует из отчетности. После публикации отчетности акции компании на Мосбирже выросли на 4,3%, до 501,95 руб. за бумагу.