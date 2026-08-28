В Китае бывшего секретаря парткома компартии приговорили к казни из-за взяток

Народный суд средней ступени города Нанкин приговорил к смертной казни бывшего секретаря парткома Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Хубэй Цзян Чаоляна по делу о взятках на сумму более 746 млн юаней ($111 млн). Об этом сообщает CCTV.

Отсрочка исполнения приговора составит два года. Если за это время Цзян Чаолян не совершит никаких правонарушений, приговор заменят пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения или смягчения наказания.

Цзян Чаолян занимал должность секретаря парткома КПК с октября 2016 года по февраль 2020-го. До этого был губернатором провинции Цзилинь, председателем Сельскохозяйственного банка Китая, президентом Китайского банка развития и председателем Банка связи. По версии следствия, с 1995 по 2025 год он помогал в заключении контрактов и продвижении по службе различным компаниям и физлицам.