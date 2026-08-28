Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме АСИ

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» и проведет ряд рабочих встреч. В программу поездки также включено посещение нескольких городских объектов.

Сначала глава государства осмотрит выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Затем Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума, организованного Агентством стратегических инициатив, и пообщается с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кроме того, президенту представят новые крупные объекты и современное промышленное производство.