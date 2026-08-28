Проект об ужесточении наказания за развратные действия направлен в правительство
Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») направила на отзыв в правительство законопроект (есть у «Ъ»), увеличивающий сроки давности привлечения к ответственности за развратные действия в отношении подростков 14-16 лет (ч.1 ст. 135 УК).
Под действие указанной статьи подпадают в том числе демонстрация подростку порнографии, склонение к действиям сексуального характера и физические действия сексуального характера без применения насилия. Такие преступления в действующей редакции УК относятся к категории небольшой тяжести. Срок давности по ним составляет два года.
Разработанный госпожой Горячевой документ повышает максимальный срок лишения свободы по ч. 1 ст. 135 УК с трех до четырех лет. При повышении срока преступления по указанной статье будут квалифицироваться как преступления средней тяжести. Соответственно, срок давности по ним увеличится до шести лет.
В пояснительной записке депутат указывает: текущий срок давности не учитывает, что преступления против половой неприкосновенности подростков обладают «крайне высокой степенью латентности». «Жертвы в возрасте от 14 до 16 лет часто скрывают факт совершения в отношении них действий из-за чувства стыда, страха перед осуждением со стороны сверстников или родителей,— отмечает Ксения Горячева. — Осознание противоправности произошедшего может наступить спустя значительное время после события. К моменту, когда жертва находит в себе силы сообщить о случившемся, двухлетний срок давности зачастую уже истекает».
По данным судебного департамента Верховного суда, ежегодно в России регистрируется около 1,5-2 тыс. преступлений по ст. 135 УК РФ, из них 30-40% квалифицируются по ч.1.
Депутат Ксения Горячева ранее, в июне 2026 года, уже направляла на отзыв в правительство другой законопроект об уголовной ответственности за побои в отношении близких и родственников. В том законопроекте она предлагала распространить действие статьи 116 УК на случаи побоев, совершенных в отношении близкого, беременной женщины или человека, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости. Ранее, в феврале 2025 года, правительство составило отрицательный отзыв на инициативу «Новых людей» о введении административных штрафов за пропаганду семейно-бытового насилия в интернете.
Судебная практика показывает, что в феврале 2026 года суд в Перми вынес приговор мужчине, который был признан виновным по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Этот человек был приговорён к 16 годам колонии особого режима, поскольку также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.