Проект об ужесточении наказания за развратные действия направлен в правительство

Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») направила на отзыв в правительство законопроект (есть у «Ъ»), увеличивающий сроки давности привлечения к ответственности за развратные действия в отношении подростков 14-16 лет (ч.1 ст. 135 УК).

Под действие указанной статьи подпадают в том числе демонстрация подростку порнографии, склонение к действиям сексуального характера и физические действия сексуального характера без применения насилия. Такие преступления в действующей редакции УК относятся к категории небольшой тяжести. Срок давности по ним составляет два года.

Разработанный госпожой Горячевой документ повышает максимальный срок лишения свободы по ч. 1 ст. 135 УК с трех до четырех лет. При повышении срока преступления по указанной статье будут квалифицироваться как преступления средней тяжести. Соответственно, срок давности по ним увеличится до шести лет.

В пояснительной записке депутат указывает: текущий срок давности не учитывает, что преступления против половой неприкосновенности подростков обладают «крайне высокой степенью латентности». «Жертвы в возрасте от 14 до 16 лет часто скрывают факт совершения в отношении них действий из-за чувства стыда, страха перед осуждением со стороны сверстников или родителей,— отмечает Ксения Горячева. — Осознание противоправности произошедшего может наступить спустя значительное время после события. К моменту, когда жертва находит в себе силы сообщить о случившемся, двухлетний срок давности зачастую уже истекает».

По данным судебного департамента Верховного суда, ежегодно в России регистрируется около 1,5-2 тыс. преступлений по ст. 135 УК РФ, из них 30-40% квалифицируются по ч.1.

Полина Мотызлевская