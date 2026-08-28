Дефицит бюджета Тамбовской области сократили на 1 млрд рублей

Депутаты тамбовской облдумы одобрили четвертые поправки в бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы бюджета составят 82,5 млрд руб., расходы — 88 млрд руб., дефицит — 5,5 млрд руб. По сравнению с предыдущей редакцией последний показатель сократился на 1 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

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Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Здание Тамбовской областной Думы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дополнительные возможности для финансирования расходов появились в том числе благодаря переносу срока погашения задолженности по бюджетным кредитам с 2026 на 2030 год.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство Белгородской области утвердило отчет об исполнении облбюджета за первое полугодие 2026 года, в соответствии с которым доходы составили 69,2 млрд руб., расходы — 83,7 млрд руб., а дефицит — 14,5 млрд руб.

О том, как формировались областные бюджеты в макрорегионе на 2026 год,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова