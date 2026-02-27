На 1 млрд увеличен дефицит бюджета Тамбовской области на 2026 год

Депутаты Тамбовской областной думы приняли поправки в закон о бюджете региона на 2026 год. В связи с этим дефицит областной казны увеличивается на 1 млрд руб.: с 5,5 млрд до 6,5 млрд руб. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дефицит бюджета увеличен из-за роста расходов с 85,3 млрд до 86,3 млрд руб. Это произошло за счет остатков, образовавшихся на 1 января 2026 года. Доходная часть останется на уровне 79,8 млрд руб.

«Увеличение дефицита носит технический характер. Практически ежегодно в начале нового финансового года распределяются остатки денежных средств, которые сложились на 1 января. Эти средства не являются доходами бюджета, но могут быть использованы на финансирование приоритетных задач в текущем году»,— отметили в облдуме.

В региональном парламенте добавили, что на 7,1 млрд руб. уменьшен объем госдолга Тамбовской области. Это связано с отказом от привлечения в 2025 году коммерческого кредита, запланированного в бюджете.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов отметил в своем Telegram-канале, что на сегодняшнем заседании облдумы также был заслушан отчет Контрольно-счетной палаты региона за 2025 год. По результатам проверок были выданы требования вернуть в областной бюджет 49,5 млн руб. 19 млн из них уже поступили в казну.

Как формировался бюджет Тамбовской области на 2026 год — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова