В Ленобласти рабочий погиб при падении с 12-го этажа стройки
В деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области 22-летний рабочий погиб при падении с 12-го этажа строящегося многоквартирного дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Ленинградской области.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на стройке
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Несчастный случай произошел 27 августа во время строительных работ. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на стройке. Их действиям дадут правовую оценку.