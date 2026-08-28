В Ленобласти рабочий погиб при падении с 12-го этажа стройки

В деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области 22-летний рабочий погиб при падении с 12-го этажа строящегося многоквартирного дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на стройке

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на стройке

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Несчастный случай произошел 27 августа во время строительных работ. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на стройке. Их действиям дадут правовую оценку.

Карина Дроздецкая