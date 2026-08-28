В Театре кукол Екатеринбурга покажут премьеру спектакля «Винни-Пух»

В Большом зале Екатеринбургского театра кукол представят спектакль «Винни-Пух» режиссера Сергея Ускова. В основу сюжета легла одноименная сказка Алана Милна в пересказе Бориса Заходера. Премьера запланирована на 28 и 29 августа, сообщили в пресс-службе театра.

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«У меня друзья есть и драматические актеры, и режиссеры. Когда я говорю, что ставлю "Винни-Пуха", мне все отвечают: "Классика! Это как Гамлет, да?" Все так говорят. Отношение к этому произведению очень серьезное. Есть несколько таких сказок, которые стоят особняком и привлекают всех в театр»,— рассказал Сергей Усков.

Как и в классической сказке медвежонок вместе со своими друзьями Пятачком, Совой, Кроликом и Осликом Иа попадает в разные переделки. Всего в спектакле пять сюжетных глав, среди которых есть знакомые сценки про неправильных пчел и не способного похудеть медведя. При этом много нового. Например, композитор Антон Эльдаров вписал в музыкальные номера «пасхалки» к британского рока. Так, в мелодиях можно узнать отсылки к группам Pink Floyd, Deep Purple, The Beatles, Queen и другим культовым исполнителям. Попутно герои на сцене повторяют образ медведя с Олимпиады 1980 года и сцену из фильма «Миссия невыполнима».

По словам режиссера, в спектакле акцент был сделан на взрослении Кристофера Робина. Его роль исполнил актер Петербургского театра кукол Алексей Юшин. Герой находится в том переходном моменте, когда уже пора отпускать детство и идти дальше, во взрослый мир. «Это происходит с каждым из нас рано или поздно. И я надеюсь, мы подготовим подрастающее поколение к этому периоду. А взрослые вспомнят о своих любимых игрушках детства. У кого-то они до сих пор остались где-то в кладовке. Они придут домой, достанут эту игрушку, сотрут пыль, обнимут и вспомнят свое детство, как это было прекрасно»,— добавил Алексей Юшин.

София Паникова