Депутат белгородской облдумы Роман Проценко заключил контракт с Минобороны

Главный врач Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа, депутат областной думы по округу №2 Роман Проценко подписал контракт с Минобороны РФ. Он будет служить в подразделении «Ахмат». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Проценко в сентябре избрался в облдуму и покинул горсовет

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Роман Проценко в сентябре избрался в облдуму и покинул горсовет

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Один из лучших, опытных и высокопрофессиональных специалистов, которые работают на территории Белгородской области. Но мы все понимаем, идет война. Он принял то решение, которое принял. Мы уверены, что он достойно прослужит и вернется к нам на работу. Мы его все будем ждать с победой»,— отметил глава региона.

Роман Проценко родился в 1976 году в Грозном. С 1992 года живет в Белгороде. В 1994-м окончил Белгородский медицинский колледж, в 2006-м — Белгородский государственный университет (сейчас — Белгородский государственный национальный исследовательский университет, БелГУ) по специальности «Лечебное дело». Начинал работать в областной детской больнице Белгорода: занимал должности медбрата, тренера-массажиста, врача. С 2020-го возглавлял городскую больницу №2. С октября 2023 года стал главврачом Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа. На выборах в белгородскую облдуму в 2025-м получил мандат в округе №2. Ранее был депутатом горсовета Белгорода.

На прошлой неделе стало известно, что участник СВО Владимир Евсюков, прошедший в воронежскую облдуму по партийным спискам, отказался от мандата в пользу заместителя главврача больницы «РЖД-Медицина» Владислава Новомлинского. Господин Евсюков решил продолжить службу в зоне боевых действий.

Кабира Гасанова