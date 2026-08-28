Александр Дугин допустил появление «Конституции победы»

Философ Александр Дугин, выступая в Москве на форуме «Вместе победим», предположил, что после окончания боевых действий на Украине российская Конституция будет переписана. Из текста основного документа, по его словам, могут «исчезнуть многие вещи, которые были туда заложены в 90-е», передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дугин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Александр Дугин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Я думаю, Конституция через какое-то время будет пересмотрена. После победы, я думаю. Будет Конституция победы», — сказал Александр Дугин, отвечая на вопрос ветерана СВО из Калининграда Сергея Белосохова. Он спросил философа, будет ли изменен текст Конституции, «написанной в девяностых годах под чутким руководством» людей, которые сейчас «являются нашими противниками, даже врагами».

«Там многие вещи, я думаю, которые были туда заложены в девяностые годы, вы совершенно правы, они исчезнут. Что упоминание о Боге, о русском народе появилось тогда, в ковидные времена. Я думаю, работа над совершенствованием Конституции, приведение ее к исторической норме, которая живет в нашем обществе, будет продолжаться», — ответил Александр Дугин.

Министр юстиции России Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме в июне говорил, что используемый в Конституции подход, при котором права и свободы человека являются приоритетом, «не совсем правильный». Такой подход, по его словам, возник в 90-е, и ставит государство в слабое положение. Слабое государство, считает Чуйченко, не может эффективно защищать права граждан. Бизнесмен Константин Малофеев на форуме призвал созвать Конституционное собрание для пересмотра первых глав основного закона. В августе представитель президента в Госдуме Гарри Минх сказал, что не видит объективных причин для корректировки Конституции.

Полина Мотызлевская, Михаил Красников