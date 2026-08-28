«Долгосрочные накопления могут стать источником развития только при доверии граждан к финансовой системе»

Одним из условий запуска нового инвестиционного цикла должно стать наращивание частных вложений в экономику. Для реализации проектов, позволяющих расширить технологические возможности страны, сформировать новые цепочки поставок, требуется долгосрочное финансирование. В колонке для “Ъ” президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассуждает о том, как долгосрочные сбережения граждан могут стать источником «длинных» денег для экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Для запуска нового инвестиционного цикла российской экономике нужны не просто дополнительные деньги, а капитал с длинным горизонтом. Переход к новому этапу роста экономики требует масштабного перераспределения капитала в проекты, которые способны повысить производительность, сформировать новые цепочки поставок и расширить технологические возможности страны — такие проекты требуют инвестиций на годы вперед.

Однако ограниченность бюджетных ресурсов и высокая стоимость банковского фондирования не позволяют в полной мере покрыть растущие инвестиционные потребности.

Рост масштаба задач, стоящих перед экономикой, требует расширения круга источников финансирования. В связи с этим обсуждение нового инвестиционного цикла неизбежно ставит вопрос о более активной роли частного капитала.

В недавнем докладе центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим», подготовленном для президента Владимира Путина, одним из ключевых условий следующего инвестиционного цикла назван переход к большей роли частного капитала. Эксперты отмечают, что государство должно не подменять частного инвестора, а создавать условия для притока частного капитала в проекты развития. Речь идет о снижении инфраструктурных рисков, защите прав инвесторов, развитии механизмов долгосрочного финансирования и более эффективном использовании внутренних источников капитала. Главным результатом нового инвестиционного цикла в центре считают не объем освоенных средств, а прирост производительности, производственных мощностей и технологических возможностей экономики.

Одним из источников такого ресурса могут стать долгосрочные сбережения граждан, аккумулируемые негосударственными пенсионными фондами (НПФ). С 2024 года россияне заключили по программе долгосрочных сбережений более 13,6 млн договоров, а объем привлеченных средств достиг 1,2 трлн руб. При этом потенциал программы далеко не исчерпан: регулярные взносы большого числа участников способны со временем превратиться в гораздо более значительный источник «длинного» капитала для экономики.

Значение долгосрочных сбережений определяется не только потенциальным объемом средств, но и длительностью периода, на который они инвестируются. Однако важно создать условия, при которых частные накопления смогут трансформироваться в «длинные деньги» для экономики и стать источником финансирования долгосрочных инвестиций. Речь идет не о механическом перераспределении средств граждан в пользу отдельных отраслей и не о замене бюджетного финансирования частными накоплениями. Задача сложнее: необходимо сформировать работающий рынок, на котором интересы экономики, компаний, институциональных инвесторов и владельцев сбережений будут совпадать. Потенциал долгосрочных сбережений как источника «длинных» денег для экономики будет реализован только при комплексном развитии финансовой системы.

Прежде всего долгосрочные накопления могут стать источником развития только при доверии граждан к финансовой системе — это, наряду с финансовой грамотностью самих людей, должно стать фундаментом для развития института «длинных» денег.

Когда человек принимает решение отказаться от части текущего потребления ради будущей цели, он должен быть уверен, что правила не изменятся и финансовый институт сможет выполнить обязательства. При этом гражданин должен понимать, где находятся его средства, каким образом они инвестируются, какие риски принимаются, как формируется доход и в каких случаях можно получить деньги, а также значение регулярных взносов. Также необходимо осознавать разницу между накоплением, инвестированием и страхованием, знать об особенностях долгосрочного горизонта, учитывать влияние инфляции и риски досрочного изъятия средств.

Кроме того, долгосрочные сбережения нельзя рассматривать как ресурс, который можно использовать для нужд экономики отдельно от интересов самих граждан,— работать на экономический рост такие деньги могут только в тех случаях, когда инвестиции отвечают интересам будущих получателей этих средств.

Основная задача НПФ — действовать в интересах клиентов, обеспечивать сохранность средств и стремиться к получению дохода с учетом допустимого уровня риска. Для НПФ особенно важен баланс между доходностью, надежностью и ликвидностью — если фонд обещает клиентам выплаты в определенные периоды, ему необходимо учитывать будущие потребности в денежных средствах. Поэтому развитие рынка длинных денег должно строиться вокруг стандартов оценки и раскрытия информации.

Поскольку пенсионный капитал должен обеспечивать будущие выплаты гражданам, его масштабное привлечение в экономику возможно только при наличии качественных и инвестиционно-привлекательных проектов. В связи с этим вопрос «где взять деньги» необходимо дополнять вопросом «какие проекты способны привлечь долгосрочный капитал».

Роль государства в инвестиционном цикле сводится к созданию среды, где частный капитал может эффективно работать,— за счет обеспечения правовой стабильности, а также распределения рисков через механизмы гарантий и субсидий. Одновременно необходимо стимулировать появление качественных проектов с прозрачной структурой собственности и сильным корпоративным управлением, а также развивать рыночную инфраструктуру — независимую экспертизу, доступ к достоверной информации и эффективные механизмы защиты прав и интересов миноритарных инвесторов.