Визовый центр Франции в России приостановил онлайн-оплату сервисного сбора
Визовый центр Франции VFS Global временно перестал принимать онлайн-оплату сервисного сбора при записи на подачу документов в России. Об этом сообщается на сайте организации.
«Консульский и сервисный сборы, а также дополнительные услуги можно оплатить непосредственно в день подачи заявления», – указано в сообщении визового центра.
Причины изменений неизвестны, организация также не называет сроки возобновления этой опции. Сервисный сбор составляет €36 на одного заявителя, сумму оплачивают в рублях по консульскому курсу. Визовые центры VFS Global открыты в 18 российских городах.
В 2026 году визовые центры различных стран в России неоднократно сталкивались с изменениями в работе. С 29 июня 2026 года визовые центры в Казани, Самаре и Уфе приостановили прием документов на венгерскую визу по решению генерального консула Венгрии в Казани, а в июне того же года визовые центры Италии и Испании увеличили сроки рассмотрения документов из-за роста числа заявок.
Ранее, 15 июня 2026 года, кипрские визовые центры приостановили прием документов из-за истечения срока действия договора посольства с оператором BLS International, после чего подача заявок была возможна только в консульском отделе посольства и генконсульствах. Однако уже 6 июля 2026 года кипрские визовые центры под управлением BLS International возобновили прием документов в российских городах.
В январе—марте 2026 года количество многократных шенгенских виз, выданных россиянам, снизилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя спрос на шенгенские визы продолжает расти. В то же время, 28 января 2026 года визовые центры Канады в России прекратили прием заявлений и документов на выдачу виз.