Визовый центр Франции в России приостановил онлайн-оплату сервисного сбора

Визовый центр Франции VFS Global временно перестал принимать онлайн-оплату сервисного сбора при записи на подачу документов в России. Об этом сообщается на сайте организации.

«Консульский и сервисный сборы, а также дополнительные услуги можно оплатить непосредственно в день подачи заявления», – указано в сообщении визового центра.

Причины изменений неизвестны, организация также не называет сроки возобновления этой опции. Сервисный сбор составляет €36 на одного заявителя, сумму оплачивают в рублях по консульскому курсу. Визовые центры VFS Global открыты в 18 российских городах.