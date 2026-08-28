Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО выросла почти вдвое в первом полугодии

Чистая прибыль «Русгидро» (MOEX: HYDR) по МСФО составила 60,068 млрд руб. в первом полугодии. Это в 1,9 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.

Выручка «Русгидро» за январь-июнь выросла на 19% — до 387,14 млрд руб. EBITDA увеличилась в 1,5 раза — до 149,89 млрд руб. Финансовый долг компании с начала года достиг 883 млрд руб. (+8,8%) из-за реализации масштабной инвестпрограммы. Коэффициент чистый долг / EBITDA составил 2,8x.

«Русгидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, которые входят в состав компании, достигает 38,7 ГВт. Среди основных акционеров на конец 2025 года указаны Росимущество (62,2%), ВТБ (12,37%) и En+ Group (9,64%).