В Москве завершилось голосование о переносе памятника Пушкину

В Москве штатно завершилось тестирование системы электронного голосования перед выборами в Госдуму, сообщила пресс-служба мэрии. Жители столицы отвечали на вопрос, нужно ли вернуть памятник Александру Пушкину на Тверской бульвар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Тестовое голосование было необходимо для проверки готовности системы к выборам в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. «Разработчики устроили системе электронного голосования стресс-тесты и оценили поведение всех ее элементов в разных нештатных ситуациях»,— указано в сообщении мэрии Москвы. Электронные бюллетени получили более 780 тыс. жителей, сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Голосование проходило 28 августа с 08:00 до 14:00 мск на сайте elec.mos.ru. Проголосовать также можно было очно при помощи терминала электронного голосования на 132 избирательных участках. Принять участие могли совершеннолетние жители с постоянной регистрацией в Москве. Результаты опубликуют 28 августа.

Памятник Александру Пушкину установили в 1880 году в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. С инициативой перенести памятник на историческое место выступил режиссер Никита Михалков. «Перенос памятника на свое прежнее место ознаменует восстановление исторической справедливости и успокоение души великого гения»,— сказал он ТАСС.