Глава польского МИД Радослав Сикорский выступил против «преждевременных» переговоров с Москвой по украинскому урегулированию. В статье для издания Economist он заявил, что контакты, проведенные «до того, как стратегическое положение России достаточно ослабнет», могут принести Западу и Украине больше вреда, чем пользы.

По мнению дипломата, оптимистичные ожидания сторонников диалога о снижении глобальной напряженности не оправдаются в долгосрочной перспективе. Он полагает, что подобные контакты лишь укрепят «внутреннюю легитимность Кремля» и создадут условия для «продолжения гибридных операций».

Господин Сикорский также указал на риск подрыва поддержки Киева со стороны европейских стран и углубления раскола внутри демократического сообщества. Он считает, что такие последствия будут более разрушительными, чем временные трудности, связанные с отсутствием переговоров.

Министр призвал европейские страны быть готовыми к принятию повышенных рисков в краткосрочном периоде. По его словам, это необходимо для предотвращения значительно более серьезных угроз в будущем.