ФК «Зенит» оштрафован после матча, за который Губерниев сравнил «Крылья Советов» со свиньями

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил санкции к футбольному клубу «Зенит» после матча с «Крыльями Советов», прошедшего 19 августа. ФК из Санкт-Петербурга выплатит штраф в размере 50 тыс. рублей за задержку начала игры. Об этом сообщает КДК РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

«Крылья Советов» встретились с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в среду, 19 августа, в Самаре на матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти победу одержали футболисты «Зенита».

На 79-й минуте игры, когда Максим Витюгов («Крылья Советов») перешел к опасной атаке, игрок команды из Санкт-Петербурга Нуралы Алип нанес травму своему партнеру Роману Веге, который впоследствии смог продолжить игру.

После этого арбитр Данил Набока дал свисток, и матч приостановили в фазе атаки «Крыльев Советов», которые не видели инцидента с Вегой. Остановка игры вызвала недовольство полузащитника самарской команды Амара Рахмановича и его партнеров. В ответ на это Данил Набока показал Рахмановичу желтую карточку.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в телеэфире на «Матч ТВ» раскритиковал поведение игроков «Крыльев Советов» и сравнил их со свиньями. Самарский футбольный клуб потребовал извинений, но ни от телеканала, ни от Дмитрия Губерниева их не последовало.

Более того, телекомментатор категорически отказался просить прощения у клуба, обвинив «Крылья Советов» в нарушении принципов fair-play, затем продолжил насмехаться над самарской командой в своем Telegram-канале. Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Самарской области Аслан Магомадов осудил действия Дмитрия Губерниева.

Георгий Портнов