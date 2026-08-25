Представитель главы Чечни в Самарской области осудил Губерниева за сравнение «Крыльев Советов» со свиньями

Комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил не только игроков самарского футбольного клуба «Крылья Советов», но и болельщиков, и телезрителей по всей России, считает полномочный представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Самарской области Аслан Магомадов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Когда комментатор в эфире федерального телеканала, который смотрят и дети, на всю страну может позволить себе откровенное оскорбление и ненормативную лексику при оценке игрового момента, коих в каждом матче происходит десятки, это не про эмоции, это про хамство, про вызов всем любителям футбола. Должен ли он извиниться? Для человека, который уважает свою профессию, зрительскую аудиторию и себя, этот вопрос даже не стоял бы. Извинения — это про уважение, силу и достоинство, которого у самого Губерниева, похоже, нет»,— прокомментировал Аслан Магомадов.

Скандал из-за высказываний Дмитрия Губерниева разгорелся после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который прошел в среду, 19 августа, в Самаре. На 79-й минуте игры, когда Максим Витюгов («Крылья Советов») перешел к опасной атаке, игрок команды из Санкт-Петербурга Нуралы Алип нанес травму своему партнеру Роману Веге, который впоследствии смог продолжить игру.

Арбитр Данил Набока дал свисток, и матч приостановили в фазе атаки «Крыльев Советов», которые не видели инцидента с Вегой. Остановка игры вызвала недовольство полузащитника самарской команды Амара Рахмановича и его партнеров. В ответ на это Данил Набока показал Рахмановичу желтую карточку.

Матч завершился нулевой ничьей в основное время (0:0). В итоге в серии пенальти «Зенит» одержал победу со счетом 5:3. После игры клуб из Санкт-Петербурга набрал 5 очков и занял первое место в группе C, а «Крылья Советов» с 4 очками расположились на второй строчке турнирной таблицы.

После игры в эфире программы «Все на Матч!» Дмитрий Губерниев, комментируя инцидент с травмой Веги и реакцию на него «Крыльев Советов», сказал: «Вопрос к игрокам "Крыльев Советов": какого хрена вы предъявляете судье? Вот что сейчас они стали ему рассказывать? Вы себя ведете как свиньи на поле. Игрок лежит на поле, неважно, со своим он столкнулся или с чужим… Это хамское поведение, я считаю. Здоровье человека прежде всего, а не возможность забить гол!».

В пятницу, 21 августа, «Крылья Советов» опубликовали официальное заявление, в котором клуб потребовал от телеканала «Матч ТВ» проведения внутренней проверки инцидента и публичных извинений перед командой. В свою очередь Дмитрий Губерниев в собственном Telegram-канале опубликовал видео, в котором категорически отказался приносить извинения самарскому футбольному клубу.

«Я использовал оценочное суждение, сказав, что поведение футболистов некрасивое, свинское. Извиняться я не буду», — подчеркнул Губерниев.

В понедельник, 24 августа, Дмитрий Губерниев опубликовал у себя в канале видео трибун стадиона «Солидарность Самара Арена» на матче «Акрона» и «Крыльев Советов», который прошел 23 августа и завершился со счетом 0:3 в пользу самарской команды. Видео он сопроводил комментарием: «Гав-гав!!! И как много зрителей на трибунах, это успех!!!» Игру посетил 8851 зритель.

Телеканал «Матч ТВ» до сих пор никак не прокомментировал ситуацию.

Георгий Портнов