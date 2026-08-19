«Зенит» в серии пенальти победил «Крылья Советов» в матче Кубка России

В среду, 19 августа, в Самаре состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором местные «Крылья Советов» принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти победу одержали футболисты «Зенита».

Коллектив из Санкт-Петербурга с пятью очками поднялся на первое место в таблице группы C. «Крылья Советов » с четырьмя баллами располагаются на второй строчке.

Андрей Сазонов