Для первых скоростных поездов Москва — Петербург отобрали машинистов «Сапсанов»

Для управления первыми российскими высокоскоростными поездами на магистрали Москва — Санкт-Петербург отобрали 26 наиболее опытных машинистов и помощников машинистов «Сапсанов». Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что отобранные специалисты в конце 2026 года пройдут стажировку в инжиниринговом центре железнодорожного транспорта, а затем на заводе «Уральские локомотивы», где производятся первые составы для ВСМ.

В 2027 году поезд ВСМ отправится на испытания на экспериментальное кольцо в Щербинке. Основные испытания пройдут на 129-километровом участке будущей магистрали от Зеленограда до Твери.

С апреля 2028 года на ВСМ планируется задействовать 90 машинистов и помощников. К 2029 году их число должно вырасти до 236.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург — проект специализированной железнодорожной линии, предназначенной для движения поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч. Поезда на этой линии будут значительно быстрее и комфортнее существующих скоростных составов, таких как «Сапсан».

Ранее в РЖД показали будущие вагоны высокоскоростных поездов Москва — Петербург.

Карина Дроздецкая