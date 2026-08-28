Токаев заявил об утрате странами доверия друг к другу и ослаблении ООН

Ведущие страны мира утратили взаимное доверие, а Совет безопасности ООН фактически перестал выполнять свою ключевую функцию по поддержанию глобальной стабильности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаевна открытии первой сессии нового однопалатного парламента страны.

Глава республики охарактеризовал текущую международную обстановку как труднопредсказуемую. «Происходящие в мире беспрецедентные события носят лавинообразный, несистемный, хаотичный... характер», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его оценке, «эти катаклизмы вовлекли в свою орбиту практически все страны и народы». Господин Токаев отметил рост значимости региональных международных организаций и указал на усиление позиций так называемых «средних держав», к числу которых отнес Казахстан.