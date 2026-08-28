В Берлине открылся фестиваль «Танец в августе»: «Ъ» делится впечатлениями

Организаторы фестиваля составляют афишу по-берлински демократично. Здесь не признают разницы между всемирно известными коллективами и независимыми группами, чьи спектакли держатся больше на политическом активизме.

Спектакль «После меня хоть потоп» поставлен тремя хореографами — Марин Брутти, Джонатаном Дебрувером и Артуром Арелем. Они коллективно возглавляют труппу Марсельского балета с 2019 года и успели прославить ее. Они же придумали концепцию постинтернетных танцев, которые находят отражение в соцсетях, а значит, в молодежных субкультурах, на массовых праздниках и на городских улицах, а то и в толпах демонстрантов.

Подробности — в материале «Потопная правда».