Чистый убыток «Мечела» по МСФО достиг 41,5 млрд руб. в первом полугодии
Чистый убыток «Мечела» (MOEX: MTLR) по МСФО составил 41,47 млрд руб. в первом полугодии. Это на 2,4% меньше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.
Выручка группы за январь-июнь снизилась на 23% — до 117,35 млрд руб. Скорректированная EBITDA оказалась отрицательной в размере 6,053 млрд руб. против положительного показателя в 5,69 млрд руб. год назад. Рентабельность по EBITDA составила -5% по сравнению с положительными 4% в первом полугодии 2025-го. Финансовые расходы компании сократились на 1,9% - до 26,3 млрд руб. во многом из-за снижения ставки ЦБ.
«С середины второго квартала российский рынок угля также перешел к подъему при поддержке как выросших внешних котировок, так и сезонного укрепления спроса на сталь. Это позволило нарастить добычу угля в целом и отгрузку наиболее маржинальных видов продукции»,— указано в пресс-релизе группы.
«Мечел» — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет более 200 предприятий, в том числе производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
В первом полугодии 2025 года «Мечел» зафиксировал максимальный убыток с 2015 года, который составил 40,5 млрд рублей, что на 143% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. За этот же период выручка компании сократилась до минимума с 2020 года, а EBITDA стала наименьшей с 2015 года.
Основными причинами такого финансового результата стали снижение цен на концентрат коксующегося угля из-за слабого спроса и избыточного предложения, инфляция затрат, а также высокие расходы на обслуживание долга, превышающего 250 млрд рублей. Из-за этого «Мечел» был вынужден приостановить производство нерентабельной продукции.
По итогам 2025 года совет директоров ПАО «Мечел» рекомендовал не выплачивать дивиденды из-за убытка в 10,4 млрд рублей по РСБУ. Последний раз дивиденды выплачивались по итогам 2011 года по обыкновенным акциям и за 2020 год по привилегированным акциям.
Ранее, по итогам 2024 года, «Мечел» получил чистый убыток в размере 37,1 млрд рублей и не вошел в топ-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли по версии Forbes, хотя в 2023 году занимал 95 место.