Чистый убыток «Мечела» по МСФО достиг 41,5 млрд руб. в первом полугодии

Чистый убыток «Мечела» (MOEX: MTLR) по МСФО составил 41,47 млрд руб. в первом полугодии. Это на 2,4% меньше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.

Выручка группы за январь-июнь снизилась на 23% — до 117,35 млрд руб. Скорректированная EBITDA оказалась отрицательной в размере 6,053 млрд руб. против положительного показателя в 5,69 млрд руб. год назад. Рентабельность по EBITDA составила -5% по сравнению с положительными 4% в первом полугодии 2025-го. Финансовые расходы компании сократились на 1,9% - до 26,3 млрд руб. во многом из-за снижения ставки ЦБ.

«С середины второго квартала российский рынок угля также перешел к подъему при поддержке как выросших внешних котировок, так и сезонного укрепления спроса на сталь. Это позволило нарастить добычу угля в целом и отгрузку наиболее маржинальных видов продукции»,— указано в пресс-релизе группы.

«Мечел» — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет более 200 предприятий, в том числе производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.