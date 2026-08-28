Детский лагерь в Тюмени закрыли на два месяца из-за нарушений санитарных норм

Калининский районный суд Тюмени приостановил на 60 суток работу АНО дополнительного образования «Лариоль» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований в ее детском лагере с дневным пребыванием. Об этом сообщили в объединенной пресс-cлужбе судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Нарушения выявили во время внеплановой проверки. У организации отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение, а сам лагерь не был внесен в региональный реестр. Детей в лагерь принимали без медицинских справок, а у троих сотрудников отсутствовали сведения о вакцинации.

«При 8-часовом пребывании детей кормили лишь один раз, готовая еда (паста карбонара) и бутилированная вода не имели документов о качестве и маркировки, а утвержденное меню и договор на организацию питания отсутствовали»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Проверяющие также зафиксировали отсутствие медицинского сопровождения и бактерицидных облучателей воздуха. В подсобном помещении лагеря вместе с продуктами хранились дезинфицирующие средства и немаркированный инвентарь для уборки.

В суде директор АНО признал вину и сообщил об устранении нарушений. Несмотря на это, суд назначил организации административное приостановление деятельности на 60 суток, начиная с 12 августа.

Полина Бабинцева