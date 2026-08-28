Эрмитаж 1 сентября бесплатно пустит в музей школьников и учителей

Эрмитаж 1 сентября сделает бесплатным вход в главный музейный комплекс для учащихся и учителей. Акция традиционно распространяется на школьников, студентов и других учащихся, а в этом году бесплатный билет также смогут получить педагоги российских школ, лицеев и гимназий, сообщается на сайте культурного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году бесплатный билет также смогут получить педагоги российских школ, лицеев и гимназий

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ В этом году бесплатный билет также смогут получить педагоги российских школ, лицеев и гимназий

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Для учащихся право на бесплатный вход действует независимо от формы обучения. Им воспользоваться смогут школьники, студенты и курсанты, аспиранты, адъюнкты, интерны и врачи-ординаторы российских учебных заведений.

Для учителей акция стала частью расширения социальной программы музея. В Эрмитаже отметили, что президентский указ о дополнительных мерах поддержки учителей предусматривает для школьных педагогов право на бесплатное посещение музеев не реже одного раза в месяц. Правительство сейчас разрабатывает порядок реализации этой меры.

Следующие бесплатные дни в Эрмитаже пройдут 5 октября, в День учителя, и 4 ноября, в День народного единства.

Карина Дроздецкая