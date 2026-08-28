Москва не имеет никакого отношения к найденному в прошлом году в лесу на окраине Берлина тайнику с оружием. Об этом заявило российское посольство в Берлине. Обратное утверждают «ангажированные системные СМИ», указали в диппредставительстве.

То же самое, по мнению посольства, касается и обвинений в причастности России к падению дронов в европейских странах или шпионажу. «Причем странным образом все эти “horror stories” в основном происходят в восточных землях Германии — Саксонии, Берлине, Бранденбурге. В кого метят эти инсинуации?»— указано в пресс-релизе. Посольство обращает внимание, что никаких доказательств у местного следствия нет.

Дипломаты подчеркнули, что Россия не вмешивается во внутренние дела ФРГ, не стремится к эскалации, а также открыта к взаимодействию со всеми немецкими легитимными политическими силами. «Понимаем, что сегодня такая позиция не пользуется популярностью у определенной части правящих кругов Германии, предпочитающих диалогу разжигать антироссийскую истерию и настраивать общество на неизбежность скорой войны»,— добавили в посольстве.

Немецкие силовики нашли «профессионально обустроенный» тайник с оружием неподалеку от Берлина в августе 2025 года. Sueddeutsche Zeitung писала, что его могли тайно использовать российские спецслужбы. По данным источников Bild, тайник оборудовал 24-летний гражданин Украины, которого задержали в Румынии осенью того же года.