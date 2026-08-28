Посольство России назвало страшилками сообщения о тайнике с оружием под Берлином
Москва не имеет никакого отношения к найденному в прошлом году в лесу на окраине Берлина тайнику с оружием. Об этом заявило российское посольство в Берлине. Обратное утверждают «ангажированные системные СМИ», указали в диппредставительстве.
То же самое, по мнению посольства, касается и обвинений в причастности России к падению дронов в европейских странах или шпионажу. «Причем странным образом все эти “horror stories” в основном происходят в восточных землях Германии — Саксонии, Берлине, Бранденбурге. В кого метят эти инсинуации?»— указано в пресс-релизе. Посольство обращает внимание, что никаких доказательств у местного следствия нет.
Дипломаты подчеркнули, что Россия не вмешивается во внутренние дела ФРГ, не стремится к эскалации, а также открыта к взаимодействию со всеми немецкими легитимными политическими силами. «Понимаем, что сегодня такая позиция не пользуется популярностью у определенной части правящих кругов Германии, предпочитающих диалогу разжигать антироссийскую истерию и настраивать общество на неизбежность скорой войны»,— добавили в посольстве.
Немецкие силовики нашли «профессионально обустроенный» тайник с оружием неподалеку от Берлина в августе 2025 года. Sueddeutsche Zeitung писала, что его могли тайно использовать российские спецслужбы. По данным источников Bild, тайник оборудовал 24-летний гражданин Украины, которого задержали в Румынии осенью того же года.
Немецкие силовики обнаружили тайник с оружием в лесу на окраине Берлина в конце лета 2025 года по анонимной наводке. Внутри тайника находились два заряженных пистолета, и следствие пришло к выводу, что это был «секретный склад российских спецслужб», предназначенный для совершения убийств по заказу России. После обнаружения оружия немецкие силовики незаметно модифицировали его и установили GPS-трекеры, однако к тайнику никто не пришел, что дало основание предполагать, что диверсанты узнали о полицейской операции.
В январе 2026 года посольство России в Берлине назвало обвинения немецкой стороны в организации шпионажа в Германии «нелепой, наспех состряпанной провокацией», направленной на дискредитацию российской дипмиссии. Эти заявления были сделаны после ареста гражданки ФРГ и Украины, которую подозревали в шпионаже в интересах России, и высылки заместителя военного атташе российского посольства, которого немецкие власти назвали её куратором.
В августе 2026 года Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Украина удовлетворена медийно-политическим эффектом инцидента с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле. По данным СВР, Киев рассчитывал, что этот инцидент, который немецкие СМИ, включая Sueddeutsche Zeitung, связывали с украинским грузовым самолетом с боеприпасами, укажет на «руку Москвы» и подтолкнет Европу к расширению военной помощи.