Петербуржцы тратят в среднем 10 тыс. рублей на рабочее место для школьника

Спрос на товары для обустройства рабочего места школьника в Петербурге в июле-августе вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 10,1 тыс. рублей, сообщили «Ъ Северо-Запад» в «Лемана ПРО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По стоимости обустройства рабочего места Петербург занимает второе место среди пяти крупных городов, представленных в исследовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ По стоимости обустройства рабочего места Петербург занимает второе место среди пяти крупных городов, представленных в исследовании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Наиболее заметно вырос спрос на кресла и стулья — на 30%. Продажи письменных столов увеличились на 14%, а средний чек вырос на 8%. Пик покупательской активности приходится на вторую половину августа.

При этом полноценное рабочее место для школьника в магазине сейчас можно собрать минимум за 12 тыс. рублей. В эту сумму входят компактный стол, базовое кресло, настольная лампа и простые системы хранения. Более функциональный вариант с эргономичным креслом, столом шириной 110–120 см и стеллажом обойдется примерно в 25 тыс. рублей. Отдельно вырос спрос на настольное освещение. В августе продажи рабочих ламп увеличились на 84% по сравнению с июлем.

По стоимости обустройства рабочего места Петербург занимает второе место среди пяти крупных городов, представленных в исследовании. Дороже всего оно обходится в Екатеринбурге — в среднем 11,7 тыс. рублей, в Москве средний чек составляет 10,4 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде и Новосибирске — 9,6 тыс. и 9,8 тыс. рублей соответственно.

Карина Дроздецкая