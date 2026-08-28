Минобороны: ВС РФ поразили под Киевом склад ВСУ с ракетами «Фламинго» и топливом

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары российских сил по объектам в Киевской области, включая склад ООО «Стеллар Джет», являются частью серии атак, о которых Минобороны России регулярно сообщает с июля 2026 года. Например, 19 июля 2026 года российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, в том числе по логистическому центру для производства беспилотников и киевскому агрегатно-детальному предприятию радиоэлектронной промышленности, производившему системы управления для ракет FР-5 «Фламинго».

Ранее, 8 июля 2026 года, Вооруженные силы России ударили по предприятию «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Помимо этого, 2 июля 2026 года Минобороны России сообщало о поражении не менее пяти предприятий ВПК в Киеве, включая предприятие «Радионикс», выпускающее системы управления для крылатых ракет «Фламинго», и склад горюче-смазочных материалов «Киев-3».

В августе 2026 года Минобороны России также сообщало об ударах по другим объектам в Киевской области. 20 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области, поразив в том числе предприятие ООО «Файер поинт», производившее компоненты для БПЛА и ускорители для ракет «Фламинго». В тот же день сообщалось о поражении склада горюче-смазочных материалов в Броварах.