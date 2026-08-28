РБК: концерты Канье Уэста состоятся

Концерты американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Петербурге состоятся. Запрета на проведение выступлений нет, сообщили РБК два источника, знакомых с обсуждением организации концертов.

Глава Say Agency Анна Субчева также заявила изданию, что со стороны агентства договор подписан и сейчас оно ожидает подписания документов площадкой. По ее словам, организаторы не отменяли и не переносили выступления и рассчитывают провести их в первоначально заявленные даты.

Речь идет о двух концертах на «Газпром Арене», запланированных на 10 и 11 октября. Ранее представители площадки заявили, что договор на проведение выступлений не заключался и концерты не состоятся. В Say Agency после этого настаивали, что переговоры продолжаются.

Первый концерт Уэста в России был анонсирован 17 августа. Организатором выступает Say Agency.

Карина Дроздецкая