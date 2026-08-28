Свыше 45% жителей Екатеринбурга хотят больше международных культурных событий

В Екатеринбурге подвели итоги исследования на Платформе обратной связи, посвященного уровню вовлеченности жителей в международную повестку. Подавляющее большинство опрошенных, 82%, высказались в пользу расширения сотрудничества с зарубежными городами-партнерами, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Среди приоритетных направлений взаимодействия лидируют культурные мероприятия: 45,3% горожан хотели бы видеть больше музыкальных фестивалей, выставок и дней культуры. За образовательные проекты и обмен студентами и школьниками проголосовали 22% респондентов. Предпочтение спортивным соревнованиям отдали 16,3%, а 13,1% предпочли бы проведение форумов и круглых столов. Интерес к волонтерским программам проявили 2,4% жителей.

Что касается каналов информирования, то 61,9% уральцев считают социальные сети наиболее удобным источником новостей о международных событиях. Сайты выбрали 13,4% опрошенных. Телевидение остается предпочтительным средством получения информации для 18,2% горожан, тогда как радио слушают 4,7% участников исследования.

Ирина Пичурина