Копию Гефсиманской плащаницы передали Успенскому храму Старой Ладоги

Копию иерусалимской Гефсиманской плащаницы передали Успенскому храму Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Святыню в праздник Успения Богородицы доставил глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, пишет РИА Новости.

Копия создана по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла по заказу фонда. Ее передача приурочена к 910-летию Успенского собора Старой Ладоги — одного из древнейших сохранившихся храмов Северо-Запада России и самого северного храма домонгольской Руси.

Оригинал Гефсиманской плащаницы хранится в Малой Гефсимании в Иерусалиме. В январе 2026 года копию для Старой Ладоги освятил патриарх Иерусалимский Феофил III.

Карина Дроздецкая