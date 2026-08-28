После ДТП с двумя автобусами в Петербурге в больницах остаются десять человек

Десять человек, в том числе четверо детей, продолжают лечение в больницах Петербурга после столкновения двух автобусов. Об этом РИА Новости сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Авария произошла в четверг на Софийской улице у пересечения с Усть-Ижорским шоссе. По предварительной информации, автобус №326 врезался в стоявший автобус №330, который ожидал технической помощи.

Всего после ДТП в медицинские учреждения доставили 13 человек, среди них пять детей. Сейчас госпитализированы десять пострадавших, включая четырех несовершеннолетних. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще троих человек после оказания медицинской помощи выписали из больниц.

Карина Дроздецкая