Сгорел один из крупнейших заводов по производству украинской водки «Хортица»

На подконтрольной ВСУ территории Запорожской области сгорел один из крупнейших украинских ликероводочных заводов. На предприятии выпускали в том числе водку под брендом «Хортица». Помимо основного бренда, предприятие производило водку «Мороша», «Первак», Gold Ukraine, «Медовая» и «Пшеничная слеза».

Представители компании-владельца завода Global Spirits заявили местным СМИ, что предприятие не подлежит восстановлению после пожара. По оценкам компании, были утрачены 3-4 млн бутылок готовой продукции.

Производитель заявил, что объект был уничтожен ракетным ударом. Российское Минобороны не сообщало о нанесении ударов по предприятию. В свежей сводке ведомства указано, что с 22 по 28 августа ВС РФ нанесли «массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием» и БПЛА, в результате чего были поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, объекты ТЭК, логистические центры, военные объекты и склады ВСУ.