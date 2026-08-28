Части ракеты-носителя упадут в Тюменской области 3 сентября

В начале следующего месяца на территории трех муниципальных округов Тюменской области ожидается падение отделяемых ступеней ракеты-носителя. Основной датой запуска назначено 3 сентября, резервной — 4 сентября, сообщили в информационном центре Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фрагменты космического аппарата приземлятся в специально отведенной зоне, расположенной в Вагайском, Викуловском и Сорокинском округах. Место падения находится за пределами жилых массивов.

Власти Викуловского округа просят местных жителей в эти дни воздержаться от выезда за пределы сел Рябово и Шешуки в прилегающие леса, поля, иные территории.

Ирина Пичурина