В Москве заочно приговорили к 11 годам бывшего советника офиса президента Украины Арестовича

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 11 годам бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его признали виновным в призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Первые три года Арестович проведет в тюрьме, остальные восемь — в колонии общего режима. По решению суда ему также запретили на четыре года администрировать сайты и вести соцсети. Приговор вынесли заочно, поскольку подсудимый находится за границей, он объявлен в международный розыск. Срок наказания будут отсчитывать с момента задержания Арестовича или его экстрадиции в Россию.

Как установила Генпрокуратура, 17 марта 2022 года Алексей Арестович, будучи на тот момент внештатным советником офиса президента Украины, опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором призывал к уничтожению железных дорог, используемых для перемещения и снабжения российских войск. В апреле того же года, указывает надзор, Арестович разместил в интернете публикацию с ложными сведениями о действиях армии России в Краматорске.