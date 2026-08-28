Производство птицы на убой в Тамбовской области сократилось на 8,1%

В январе — июле 2026 года производство птицы на убой в Тамбовской области снизилось на 8,1% год к году, до 212 тыс. т. При этом регион вошел в тройку крупнейших производителей птицы в Черноземье и в общероссийский топ-10. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Белгородской области за тот же период произвели 444 тыс. т птицы — на 3,1% больше, чем годом ранее. Регион занял первое место в общероссийском топ-10. В Липецкой области производство выросло на 7,1%, до 134,6 тыс. т. При этом регион занял десятое место среди российских производителей.

В целом по России производство птицы на убой за январь — июль 2026 года составило 3,8 млн т, снизившись на 2,9% год к году.

Общей тенденцией для российских производителей стало и сокращение экспорта курятины. В январе — мае они отправили за рубеж 140 тыс. т продукции — на 26,3% меньше, чем годом ранее. Основное снижение обеспечил Китай: экспорт туда сократился с 70 тыс. до 37 тыс. т.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в Курской области в первом полугодии 2026 года произвели 289,7 тыс. т мяса и птицы на убой — на 1,5% больше, чем за тот же период прошлого года (285,5 тыс. т).