Курская область увеличила производство мяса и птицы на убой почти до 290 тысяч т

В Курской области по итогам первого полугодия 2026 года было произведено 289,7 тыс. т мяса и птицы на убой. Это на 1,5% больше, чем к 1 июля 2025 года (285,5 тыс. т). Как отметил первый замгубернатора региона Александр Чепик на оперативном совещании, область занимает пятое место в России по объему производства мяса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Выпуск молока за год вырос на 1,2% — с 210,7 тыс. т до 213,2 тыс. т.

Господин Чепик в своем докладе также отметил рост поголовья свиней на 8,3% (с 2 млн до 2,2 млн голов) и крупного рогатого скота — на 2,5% (с 121,1 тыс. до 124,5 тыс.).

По мнению замгубернатора, из-за нестабильной ценовой ситуации на зерновом рынке наиболее эффективным способом реализации зерна будет его «пропуск» через животноводство. Это может позволить дополнительно увеличить поголовье скота, нарастить производство мяса и молока.

Как рост цен на топливо в макрорегионе может повлиять на сезонные работы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова