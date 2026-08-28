Генпрокуратура подала иск к совладелице Петербургского нефтяного терминала

Генпрокуратура России подала иск к председателю совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» Елене Васильевой и двум бывшим акционерам компании — Сергею Васильеву и кипрской Mobalko Holdings Limited. Это следует из материалов арбитражного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иск стал продолжением спора вокруг собственности на терминал

Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал» Иск стал продолжением спора вокруг собственности на терминал

Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал»

Елене Васильевой принадлежит 45% акций ПНТ. Предварительное заседание по иску назначено на 11 сентября.

Mobalko Holdings передала принадлежавшие ей 50% акций ПНТ Сергею Васильеву в мае 2022 года в рамках деофшоризации. В декабре того же года господин Васильев передал долю своей супруге Елене Васильевой.

Иск стал продолжением спора вокруг собственности на терминал. В апреле 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства 55% акций ПНТ. Позднее апелляция вернула часть пакета кипрской компании Tujunga Enterprises, однако окружной суд отменил это решение.

В результате 55% акций ПНТ перешли государству. Позднее госпакет был передан АО «Росхим». Елена Васильева сохранила 45% акций терминала.

Петербургский нефтяной терминал — крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Его пропускная способность составляет порядка 10 млн т в год.

Карина Дроздецкая