Сбербанк допустил паузу в снижении ключевой ставки

Банк России может приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 11 сентября. Такой прогноз в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме дал зампред правления, финансовый директор Сбербанка (MOEX: SBER) Тарас Скворцов.

По его словам, усилившаяся волатильность, связанная с ситуацией на нефтяном рынке и ростом цен на нефтепродукты, вносит коррективы в ожидания банка по решениям регулятора. «Уже сейчас мы допускаем, что на следующем заседании регулятор может сделать паузу», — сказал господин Скворцов.

Сбербанк также пересмотрел собственный прогноз по траектории ключевой ставки. К концу 2026 года, как полагает кредитная организация, ставка снизится до 13,5% годовых, тогда как ранее речь шла о диапазоне 12–13%. На конец 2027 года банк ожидает ставку на уровне 11–12%.