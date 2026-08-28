Сбербанк допустил паузу в снижении ключевой ставки
Банк России может приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 11 сентября. Такой прогноз в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме дал зампред правления, финансовый директор Сбербанка (MOEX: SBER) Тарас Скворцов.
По его словам, усилившаяся волатильность, связанная с ситуацией на нефтяном рынке и ростом цен на нефтепродукты, вносит коррективы в ожидания банка по решениям регулятора. «Уже сейчас мы допускаем, что на следующем заседании регулятор может сделать паузу», — сказал господин Скворцов.
Сбербанк также пересмотрел собственный прогноз по траектории ключевой ставки. К концу 2026 года, как полагает кредитная организация, ставка снизится до 13,5% годовых, тогда как ранее речь шла о диапазоне 12–13%. На конец 2027 года банк ожидает ставку на уровне 11–12%.
В июле 2026 года Сбербанк повысил прогноз по ключевой ставке Центрального банка на 2026 год с 12% до 13%, о чем сообщил зампред правления кредитной организации Тарас Скворцов на Финансовом форуме регулятора. Он также допустил ужесточение риторики Банка России на заседании совета директоров в июле, если инфляция с топливного рынка «перекинется» на другие сектора. По мнению Тараса Скворцова, снижения ключевой ставки в 2026 году может не произойти вовсе, несмотря на то, что макроэкономические показатели говорят о необходимости снижения ставки.
Банк России в феврале 2026 года сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5–14,5% годовых, тогда как ранее этот показатель находился в диапазоне 13–15%. Регулятор ожидает снижение годовой инфляции до 4,5–5,5% в 2026 году благодаря жесткой кредитно-денежной политике. При этом в декабре 2025 года Банк России указал на вероятную необходимость пауз в снижении ключевой ставки, объясняя это преобладающими проинфляционными рисками на прогнозном горизонте.