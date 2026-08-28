Bloomberg: на восстановление инфраструктуры в Непале нужно не менее $5 млрд

Ремонт и восстановление пострадавшей от наводнения в Непале инфраструктуры может потребовать минимум $5 млрд. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил непальский предприниматель Бинод Чаудари, который является единственным в стране миллиардером. Журнал Forbes оценивает его состояние в $2 млрд, он владеет и управляет многопрофильным конгломератом Chaudhary Group, который занимается производством продуктов питания, телекоммуникациями, банковскими операциями, строительством, развитием инфраструктуры и т. д.

«Я не удивлюсь, если итоговые затраты достигнут этого уровня,— заявил господин Чаудари.— И дело не только в деньгах, но и во времени, необходимом для восстановления, а также в сложных географических условиях».

26 августа наводнение обрушилось на горный приграничный район Непала с Китаем, затопив деревни, смыв дороги и мосты. По данным властей, сейчас подтверждена гибель по меньшей мере 469 человек, около 1,2 тыс. числятся пропавшими без вести, в том числе сотни иностранных туристов.

Непальский миллиардер заявил, что сейчас Chaudhary Group тесно сотрудничает с центральным правительством, местными властями, армией и полицией. Компания уже привлекла часть своего персонала для создания реабилитационных центров. Затем она приступит к строительству жилья и оказанию поддержки пострадавшим школам и предприятиям.

Евгений Хвостик